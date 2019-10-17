Москва, , 09:53 — REGNUM Угрозами и санциями США смогли отпугнуть множество союзников от Венесуэлы, однако Россия не только не самоустранилась от страны, но и оказала ей неоценимую поддержку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявил председатель Национального учредительного собрания Боливарианской Республики Венесуэла Диосдадо Кабельо Рондон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«От имени Венесуэлы мы хотели бы выразить глубокую благодарность за ту поддержку, которую Владимир Владимирович Путин оказывает нашему президенту, нашему народу, всей Венесуэле, которая ежедневно подвергается атакам со стороны Соединённых Штатов Америки», — заявил Рондон.

Россия также была объектом различного рода нападок и введения санкций, отметил он.

«Соединённые Штаты пытаются накладывать санкции, наказывать не только нас, но и всех наших друзей. И многие страны под угрозой этих санкций предпочитают отдалиться от нас. Но Россия в противоположность в отношениях с Венесуэлой не только не самоустранилась, а, наоборот, с каждым днём становилась всё ближе к нам и становилась всё более солидарной с нами», — подчеркнул Рондон.