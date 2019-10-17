Москва, , 09:49 — REGNUM Россия, как и Венесуэла, столкнулась с вмешательством во внутренние дела. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондоном.

«Недружественные действия не ограничились лишь санкцими… (Была) попытка вмешательства во внутренние дела, попытка создать нестабильную ситуацию внутри государства, в том числе через попытку провоцировать проведение несанкционированных массовых акций», — сказал Володин.

«Когда на сайте посольства указываются маршруты несанкционированных акций, когда государственные СМИ Германии призывают на эти акции граждан нашей страны — это методы хорошо вам знакомые», — указал спикер Госдумы.

Это все ставит целью разрушить государственность, отметил он.

«Мы с этим также столкнулись», — сказал Володин Рондону.

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