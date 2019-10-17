Пекин, , 09:52 — REGNUM В Китае задержали двух граждан США, обучающих студентов английскому языку, об этом 17 октября сообщает Al Arabia со ссылкой на источник.

Джейкоб Харлан и Алиса Петерсен были задержаны еще в сентябре 2019 года, их обвиняют в незаконном перемещении через границу.

«Нам известно о задержании двух граждан США в провинции Цзянсу, а также об обвинениях, выдвинутых против них властями региона», — отметил источник в Госдепартаменте США.

Задержание состоялось на фоне ухудшения отношений между США и Китаем, в первую очередь в экономической сфере. Данный факт может значительно ухудшить культурное сотрудничество между странами.

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