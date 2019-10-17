Нью-Йорк, США, , 09:48 — REGNUM Закон, позволяющий вновь судить лиц, помилованных президентом США, приняли власти американского штата Нью-Йорк. Сообщение об этом опубликовано пресс-службой губернатора штата Эндрю Куомо.

Американская тюрьма (сс) TayebMEZAHDIA

Повторное привлечение к судебной ответственности возможно за одно и то же преступление. Куомо пояснил, что таким образом устранена лазейка в законодательстве, которая защищала помилованных главой государства лиц. Принятый закон входит в число инициатив генерального прокурора Летиции Джеймс.

Генпрокурор полагает, что ранее глава США мог «злоупотреблять своими полномочиями» и освобождать от наказания своих родственников и ближайших помощников. Закон вступил в силу в момент подписания, он действует в отношении прошлых и будущих правонарушений.

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