Махачкала, , 09:39 — REGNUM Введение безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией может произойти в 2020 году. Об этом сообщила советник главы Ростуризма Наталья Осипова 17 октября в ходе второго Международного туристического конгресса в Махачкале.

По её словам, у обеих сторон есть понимание в вопросе введения электронных виз, Москва и Эр-Рияд достигли всех нужных договоренностей. Открытие прямого воздушного сообщения между Россией и Саудовской Аравией во многом будет зависеть от работы туроператоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября состоялся государственный визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию, в рамках которого был подписан Меморандум о взаимопонимании между Ростуризмом и саудовской Комиссией по туризму и национальному наследию. В конце сентября власти королевства объявили о начале выдачи туристических виз для иностранцев, в том числе — граждан России.

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