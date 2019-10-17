Москва, , 09:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин является самым популярным среди глав государств среди венесуэльского народа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявил председатель Национального учредительного собрания Боливарианской Республики Венесуэла Диосдадо Кабельо Рондон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Я думаю, из всех президентов мира на сегодняшний день самым популярным в Венесуэле является Владимир Владимирович Путин», — заявил Рондон.

«Потому что он искренне верит в свободу народов, в право народов на независимость, на самоопределение, на невмешательство в их дела. В равновесие, которое должно быть между странами», — подчеркнул он.

Маловероятно, что Венесуэла смогла бы выстоять перед натиском США, если бы не такой союзник, как Россия, добавил Рондон.