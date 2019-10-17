Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Стремление Пекина подорвать позиции Вашингтона привело к соперничеству между США и Китаем. Такой тезис помощник министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Рэндалл Шрайвер включил в своё письменное вступление к слушаниям в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

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По его словам, США соперничают с Китаем потому, что власти КНР сочли себя соперниками США. Китай развивает возможности, направленные на подрыв имеющихся у США преимуществ, пояснил Шрайвер.

Представитель Пентагона добавил, что стратегия соперничества с Китаем не означает неизбежного конфликта. США стремятся поддерживать конкуренцию как стабильный фактор сдерживания и избегать конфронтации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина США Стивен Мнучин проинформировал о работе представителей Китая и США над согласованием текста первой части соглашения по торговле.

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