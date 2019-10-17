Москва, , 09:21 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал действия Венесуэлы в защите национального суверенитета, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

«Еще раз хочется высказать слова поддержки Венесуэле и нашим коллегам из парламента. Ваши действия по защите национального суверенитета абсолютно правильны. Мы считаем, необходимо делать все для того, чтобы каждая страна развивалась, более того, только страна с сильным суверенитетом может противостоять вызовам и угрозам», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин осудил санкционную политику в отношении Венесуэлы.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин осудил санкции и торговые войны: от этого страдают другие