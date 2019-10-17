Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Объявить импичмент президенту США Дональду Трампу могут уже в конце ноября. День благодарения (28 ноября) в качестве возможной даты завершения процедуры отстранения главы государства от должности назывался в ходе закрытого обеда, который накануне, 16 октября, с сенаторами-республиканцами провёл лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки), сообщает издание Politico.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявил ряд источников издания, Макконнелл ожидает, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси одобрит статьи импичмента уже в День благодарения. В этом случае, по его мнению, Сенат мог бы уложиться с судебным процессом к Рождеству, завершив процедуру импичмента до начала демократических президентских праймериз.

«Одна из гипотетических версий заключается в том, что мы получим (обвинительнео заключение — прим. ИА REGNUM) до каникул на День Благодарения, — сказал сенатор-республиканец Кевин Крамер (Северная Дакота). — Есть большая мотивация, чтобы сделать это к Рождеству».

Добавим, что Митч Макконнелл уже проинструктировал своих однопартийцев-сенаторов о правилах проведения процедуры отстранения президента от должности. Так, в случае утверждения обвинений Палатой представителей США и начала судебного процесса сенаторам надлежит совещаться шесть дней в неделю с председателем Верховного суда Джоном Робертсом в Сенате. Также Макконнелл напомнил, что сенаторы не смогут по своей инициативе давать советы или допускать иронические замечания. В противном случае их могут удалить из зала.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал, который стал поводом для разговоров об импичменте президенту США Дональду Трампу, разгорелся из-за телефонного разговора главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американского лидера подозревают в том, что он добивался от своего украинского партнёра расследования действий сына экс-госсекретаря Джозефа Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи. Стенограмма телефонного разговора Трампа и президента Украины Зеленского, который состоялся ещё в июле 2019 года, была опубликована Белым домом 25 сентября после скандальной утечки беседы двух лидеров.