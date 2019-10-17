Киев, , 09:13 — REGNUM Работники офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили о визите украинского лидера в Литву вместо Латвии. Соответствующая запись появилась 16 октября на официальной странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook, сообщило издание Strana.ua.

Сообщение удалили, опубликовав новое, в котором также была допущена ошибка — Латвийскую Республику назвали Республика Латвия. Позже и эта ошибка была исправлена.

Промахом офиса Зеленского тут же воспользовались его недоброжелатели.

«Представьте, когда визит будет в Нидерланды или Голландию. Топографический кретинизм гарантирован тогда», — написала пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский на встрече с латвийским коллегой Егилсом Левитсом заявил, что Украина отведёт своих силовиков от линии соприкосновения в Донбассе, если в течение семи дней будет соблюдаться режим тишины.

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