Киев, 17 октября 2019, 09:13 — REGNUM Работники офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили о визите украинского лидера в Литву вместо Латвии. Соответствующая запись появилась 16 октября на официальной странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook, сообщило издание Strana.ua.
Сообщение удалили, опубликовав новое, в котором также была допущена ошибка — Латвийскую Республику назвали Республика Латвия. Позже и эта ошибка была исправлена.
Промахом офиса Зеленского тут же воспользовались его недоброжелатели.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский на встрече с латвийским коллегой Егилсом Левитсом заявил, что Украина отведёт своих силовиков от линии соприкосновения в Донбассе, если в течение семи дней будет соблюдаться режим тишины.
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