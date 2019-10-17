Лахор, Пакистан, , 09:11 — REGNUM Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с визитом в пакистанский Лахор, где посетят многочисленные культурные мероприятия, об этом 17 октября сообщает Geo TV.

Принц Уильям и Кейт Мидлтон проведут встречу с высокопоставленными чиновниками провинции Панджаб, в том числе и с ее губернатором Чаудхри Мохаммадом Сарваром.

После официальных мероприятий чета направится в специальную детскую деревню, в которой проживают дети-сироты. Кейт Мидлтон впервые выступит здесь с речью.

Напомним, принц Уильям и его супруга находятся в Пакистане с официальным визитом, до этого представители королевской семьи Великобритании более 10 лет не посещали страну.

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