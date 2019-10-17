Лхаса, Китай, , 09:03 — REGNUM Китайско-Тибетский стандартизированный словарь терминологии, содержащий более 9000 новых терминов, был издан в китайском Тибете, сообщает 15 октября агентство «Синьхуа».

Словарь затрагивает широкий спектр модных терминов и «умных слов» в разных сферах, включая политику, экономику, интернет, культуру и право. Новые термины, вроде «Новый шелковый путь», «Китайская мечта», были отобраны, переведены и проверены, а также утверждены Комитетом тибетского языка Тибетского автономного района КНР. Данное ведомство занимается стандартизацией новой терминологии.

Как отмечается, публикация нового словаря имеет особую значимость для переводчиков, читателей и прочих пользователей в сфере стандартизации и унификации переводов новых слов, а также для развития тибетского языка, сообщили в комитете.