Тулуза, Франция, , 08:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал «не поддаваться разобщенности общины», осуждая «кратчайший путь» между борьбой против терроризма и ислама, сообщает Le Figaro.

«Давайте блокировать, а не разделять, чтобы в первую очередь бороться с радикализацией в нашем обществе. Давайте работать над тем, чтобы республика была повсюду», — призвал глава государства на пресс-конференции в Тулузе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выразили надежду на скорое заключение соглашения по Brexit.

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