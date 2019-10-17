Нур-Султан, , 08:55 — REGNUM 16 октября в Нур-Султане состоялась встреча главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, министр иностранных дел Южной Кореи прибыла в Казахстан для участия в 12-м форуме сотрудничества Южная Корея — Центральная Азия.

В рамках встречи Кан Гён Хва отметила, что Казахстан является крупнейшим торговым партнером и инвестиционным объектом Южной Кореи в Центральной Азии, а также подчеркнула важность двустороннего сотрудничества.

Напомним, что в апреле текущего года представители Южной Кореи и Казахстана договорились о реализации программы экономического сотрудничества «Свежий ветер» (Fresh Wind), в которую вошли 58 пунктов.

В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев отметил, что отношения между Сеулом и Нур-Султаном довольно быстро развиваются в различных областях, а также добавил, что новая программа поспособствует укреплению сотрудничества между странами.