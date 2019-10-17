* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Армия США продолжит свою борьбу с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но уже за пределами Сирии. Об этом 17 октября заявил журналистам высокопоставленный сотрудник министерства обороны США, пожелавший остаться неизвестным, его слова приводит пресс-служба Пентагона.

«Кампания по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжится», — заявил сотрудник Пентагона и добавил, что у американской армии есть «значительные силы и средства», а также силы союзников по коалиции по всему региону для продолжения кампании по борьбе с террористической группировкой.

Также он рассказал, что большая часть выведенных из Сирии военных США продолжит работу против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с территории соседнего Ирака.

«Цель состоит в том, чтобы изменить местоположение и использовать те активы и персонал, который мы имеем в распоряжении, для продолжения данной миссии», — сказал сотрудник Пентагона.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 октября войска Турции начали на севере Сирии военную операцию «Источник мира», направленную против курдских военных формирований и предназначенную для создания буферной зоны.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.