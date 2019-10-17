Берлин, 17 октября 2019, 08:53 — REGNUM Сторонник Рабочей партии Курдистана (РПК) напал с ножом на гражданина Германии турецкого происхождения во время акции протеста в городе Люденшайд, об этом 17 октября сообщает Anadolu Ajansi.
По данным сотрудников правоохранительных органов, 50-летний мужчины получил ранение и был экстренно госпитализирован.
Инцидент произошел во время акции протеста, организованной сторонниками курдских повстанцев, сражающихся за собственную автономию в рамках Турции.
Турецкие дипломаты выразили обеспокоенность по поводу участившихся случаев агрессии в отношении граждан страны за рубежом.
Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии для борьбы с сирийскими курдами. Действия Анкары вызвали бурю негодования со стороны международного сообщества, что в том числе порождает резкую негативную реакцию в отношении граждан страны.
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