Берлин, , 08:53 — REGNUM Сторонник Рабочей партии Курдистана (РПК) напал с ножом на гражданина Германии турецкого происхождения во время акции протеста в городе Люденшайд, об этом 17 октября сообщает Anadolu Ajansi.

По данным сотрудников правоохранительных органов, 50-летний мужчины получил ранение и был экстренно госпитализирован.

Инцидент произошел во время акции протеста, организованной сторонниками курдских повстанцев, сражающихся за собственную автономию в рамках Турции.

Турецкие дипломаты выразили обеспокоенность по поводу участившихся случаев агрессии в отношении граждан страны за рубежом.

Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии для борьбы с сирийскими курдами. Действия Анкары вызвали бурю негодования со стороны международного сообщества, что в том числе порождает резкую негативную реакцию в отношении граждан страны.

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