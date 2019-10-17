Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео после посещения столицы Турции отправится в Иерусалим и Брюссель. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента Соединенных Штатов для прессы.

«Госсекретарь Майк Р. Помпео посетит Анкару, Иерусалим и Брюссель 16−19 октября, чтобы встретиться с ключевыми лидерами и обсудить долгосрочные альянсы», — сообщил Госдеп.

В заявлении отмечается, что 17 октября американский госсекретарь планирует участвовать во встрече вице-президента США Майка Пенса с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре для обсуждения ситуации в Сирии. На 18 октября намечена встреча в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить сирийские события и поведение Ирана. В тот же день Помпео намерен встретится в Брюсселе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом по вопросам безопасности.