Москва, , 08:41 — REGNUM В Совфеде скорректировали сравнение президента США Дональда Трампа участия России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

«Думаю, что между участием России в войне в Сирии и операцией СССР в Афганистане есть только одно общее. И там, и там мы столкнулись с противодействием США, которые шли на прямые контакты с террористами. Правда, в Афганистане это происходило более явно. Но сути это не меняет», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Парламентарий считает, что Россия в Сирии действует с учетом афганского опыта Советского Союза — отсюда и достигнутые за четыре года результаты, коренным образом изменившие соотношение сил в этой стране.

При этом, по мнению сенатора, сравнение участия США в афганских (с 2001 года) и сирийских (с 2014 года) делах напрашивается — и там, и там они откровенно завязли с отрицательным эффектом.

СССР в 1979—1989 годах проводил военную операцию в Афганистане совместно с властями страны против отрядов вооруженной оппозиции, которую поддерживали в том числе США. Советский Союз распался в декабре 1991 года.