Сеул, , 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил намерение провести встречу с южнокорейским коллегой Ли Нак Ёном, который прибудет в Страну восходящего солнца для участия в церемонии коронации императора Нарухито. Об этом сообщает японская газета Tokyo Shimbun со ссылкой на правительственные источники.

В настоящее время Южная Корея и Япония обсуждают возможность встречи сторон. По предварительным данным, встреча представителей двух стран состоится 24 октября.

Отметим, что 23 октября премьер-министр Южной Кореи примет участие в банкете, организованном японским дипломатом.

Известно, что в ходе заседания парламентского комитета по бюджетным вопросам, прошедшего 16 октября, Синдзо Абэ заявил о необходимости продолжения диалога с Южной Кореей, а также подчеркнул важность отношений Сеула и Токио.

Напомним, что церемония коронации императора Японии Нарухито состоится 22 октября.

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