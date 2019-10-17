Париж, , 08:28 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп предупредил, что достичь прекращения военной операции Турции в Сирии будет «очень трудно», сообщает Le Figaro.

«Наша цель — продолжать с нашими партнерами по Евросоюзу все возможные инициативы, чтобы привести Турцию к прекращению этой операции», — заявил глава французского правительства.

«Но, учитывая решения Турции, давайте посмотрим правде в глаза: попросить, осудить, призывать, мы это сделаем; добиться будет намного сложнее», — отметил Эдуард Филипп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что последствиями освобождения иностранных боевиков, находящихся в лагерях в Сирии, станет их возвращение к боевым действиям на местах.

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