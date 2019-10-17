Сеул, , 08:22 — REGNUM Деятельность южнокорейского президента Мун Чжэ Ина одобряют 45,5% его соотечественников, сообщает KBS со ссылкой на представителей исследовательской организации Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 14 по 16 октября среди 1503 человек старше 19 лет, не одобряют деятельность Муна также немало южнокорейцев — 51,6%.

Известно, что число людей, поддерживающих политику главы страны, увеличилось на 4,1%, а число людей, не одобряющих политику президента, напротив, сократилось на 4,5%.

По мнению специалистов, уровень поддержки увеличился за счет заявления министра юстиции об отставке.

Кроме того, уровень поддержки Современной демократической партии также увеличился на 4,1%, до 39,4%, Партии патриотов Кореи — на 0,1%, до 1,6%.

Однако уровень поддержки партии «Свободная Корея» сократился на 0,4%, до 34%, Партии справедливости — на 0,7%, до 4,9%, Партии за демократию и мир — на 0,1%, до 1,6%.