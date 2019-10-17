Грозный, , 08:15 — REGNUM На Северном Кавказе и Юге России проходят проводы призывников к месту прохождения службы. Всего будут отправлены в войска около полутора тысяч новобранцев из 15 субъектов РФ, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе Южного военного округа.

С призывных пунктов военкоматов Крыма, Севастополя, Адыгеи, Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областяей Ставропольского и Краснодарского краев, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Дагестана и Чечни в течение текущей недели будут направлены новобранцы под знамена Южного и Западного военных округов. Им предстоит нести срочную службу в воздушно-десантных и ракетных войсках стратегического назначения, войсках воздушно-космических сил и Росгвардии.

Как отметили в ЮВО, всего в осеннюю призывную кампанию из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов будут призваны на армейскую службы более 26 тыс. человек. Из них в воинские части Южного округа попадут около 12 тыс. новобранцев. Больше чем полторы тысячи человек будут нести службу на Черноморском флоте и Каспийской флотилии. Еще около 1,2 тыс. человек напрявят в авиационные части округа.