Абу-Даби, , 08:10 — REGNUM Российское посольство в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) дало свой комментарий по поводу сопровождения кортежа президента России Владимира Путина во время его государственного визита в ОАЭ машинами с надписями: «ДПС».

"Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства», — приводит РИА Новости слова представителя дипломатической миссии.

При этом представитель рассказал, что принимающая сторона не проводила консультаций с российским посольством по поводу данных надписей на автомобилях сопровождения.

Кроме этого, он отметил, что российские делегации другого уровня в ОАЭ сопровождаются обычными автомобилями дорожной полиции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 октября во время государственного визита в ОАЭ президента России, его кортеж сопровождали автомобили с надписью на кириллице «ДПС».