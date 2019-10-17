Вашингтон, 17 октября 2019, 07:35 — REGNUM Слишком большие траты на ремонт резиденции были выявлены у постпреда США при ЕС Гордона Сондланда, пишет The Washington Post.
Траты всплыли в ходе расследования, затронувшего членов команды президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в рамках дела об его импичменте.
Оказалось, что только на ремонт кухни было потрачено более $400 тысяч, ещё $33 тысячи пошло на мебель ручной работы, изготовленную в Италии.
Общие траты составили миллион долларов, причём, отмечают в Палате представителей, проводившей расследование, на эту роскошь израсходованы бюджетные деньги.
Напомним, противники Трампа использовали его июльский разговор по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским как очередной повод к импичменту.
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