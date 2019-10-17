17 Октября
12:39
Глава государства пообщается с выдающимися выпускниками.
12:39
Сегодня, 17 октября, ВГИК посетит президент России.
12:38
ВГИК на сегодняшний день — это единственная в России государственная киношкола. Вуз имеет свою киностудию с полным технологическим циклом для производства кино‑ и видеофильмов.
12:29
1 сентября со 100-летием ВГИК поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«В вековой истории ВГИКа — множество ярких страниц, талантов, имен выдающихся мастеров, которые внесли огромный вклад в развитие отечественного и мирового кинематографа», — процитировала Володина пресс-служба Госдумы.
12:25
Это старейшая в России и мире киношкола, хранитель культуры и духовных ценностей.
12:21
100 лет институт отметил 1 сентября.