17 Октября
 
12:39

Глава государства пообщается с выдающимися выпускниками.

12:39

Сегодня, 17 октября, ВГИК посетит президент России.

12:38

ВГИК на сегодняшний день — это единственная в России государственная киношкола. Вуз имеет свою киностудию с полным технологическим циклом для производства кино‑ и видеофильмов.

12:29

1 сентября со 100-летием ВГИК поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В вековой истории ВГИКа — множество ярких страниц, талантов, имен выдающихся мастеров, которые внесли огромный вклад в развитие отечественного и мирового кинематографа», — процитировала Володина пресс-служба Госдумы.

12:25

Это старейшая в России и мире киношкола, хранитель культуры и духовных ценностей.

12:23

ВГИК отмечает 100-летний юбилей

12:21

100 лет институт отметил 1 сентября.