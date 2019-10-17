Гонконг, Китай, , 07:11 — REGNUM Гонконгская полиция задержала двух подозреваемых в изготовлении «летающих бомб» на базе дронов, сообщает 17 октября газета The Standard.

У юношей, один из которых оказался семнадцатилетним студентом, изъяли три квадрокоптера с приспособлениями для крепления грузов, шесть бутылок с «коктейлем Молотова», дымовые шашки, а также ножи и исходные вещества для производства взрывчатки.

У молодых людей были найдены два модифицированных мобильных телефона. Как предполагает полиция, при помощи такого телефона в воскресенье была подорвана самодельная бомба

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции. Невзирая на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от принятия этого закона, оппозиционеры продолжают выступления. Акции протеста сопровождаются беспорядками, блокированием движения транспорта, поджогами, актами вандализма.