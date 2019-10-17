Вашингтон, , 07:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не возражал против заключения договоренностей между курдами и властями Сирии для защиты против Турции, заявил командующий «Силами народной самообороны» (SDF) Мазлум Кобани, сообщает агентство Reuters.

Кобани заявил, что провел телефонные переговоры с Трампом, в ходе которых американский лидер не возражал против заключения договоренностей с правительством Сирии. Командир SDF подчеркнул, что Россия пообещала выступить гарантом соглашения между курдскими отрядами и Дамаском.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сирийские власти провели переговоры с курдами на российской авиабазе «Хмеймим». Конкретные результаты переговоров пока не разглашаются.

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