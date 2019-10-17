Вашингтон, , 06:27 — REGNUM Соединенные Штаты ужесточат санкции против Турции, если Анкара не прекратить наступление в Сирии, заявил глава минфина США Стивен Мнучин, сообщает агентство Reuters.

«У нас достаточно широкие полномочии по санкциям. Если бы мы не выдали генеральную лицензию, то отрезали бы Турцию от поставок энергии», — заявил он.

Он подчеркнул, что решение о введении дополнительных санкций будет принято, если Турция не согласится прекратить огонь на северо-востоке Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о введении дополнительных санкций заявила постпред США при ООН Келли Крафт. По ее словам, санкции будут введены в случае насилия турецкой армии против курдского и христианского населения в Сирии.

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