Тегеран, , 07:23 — REGNUM 16 октября спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани объявил о том, что Иран готов быть посредником в переговорах по решению йеменского вопроса в случае, если на это согласна Саудовская Аравия. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Он отметил, что, если Саудовская Аравия захочет решать йеменский конфликт мирным путем, то Иран возьмет на себя роль посредника. Однако, по словам министра, США еще не выжали все соки из конфликта, поэтому Эр-Рияд вряд ли решится остановить ковопролитие в ближайшее время.

Парламентарий осудил также нападение Турции на позиции курдов на севере Сирии, заявив, что действия Анкары приводят к гибели и миграции огромного числа населения.