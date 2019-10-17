Тегеран, , 07:52 — REGNUM 16 октября председатель Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани в ходе выступления на 141-й межпарламентской ассамблее в Белграде заявил, что Иран не имеет ничего против разрешения разногласий с Саудовской Аравией, однако США создают множество препятствий на этом пути. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Али Лариджани отметил, что США играют ключевую роль в конфликте между Иранами и саудитами, не позволяя двум государствам нормализовать отношения друг с другом.

Председатель Национального совета Австрии Инно Аппе в ответ на заявления иранского парламентария отметила, что Исламская республика играет стабилизирующую роль на Ближнем Востоке, пользуясь своим политическим влиянием для нормализации обстановки в регионе.