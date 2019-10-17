Новосибирск, , 05:50 — REGNUM В Новосибирской области введён в эксплуатацию укрупнённый центр организации воздушного движения. В открытии, которое состоялось накануне, 16 октября, участвовал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Как рассказали ИА REGNUM в региональной администрации, Медведев, «находясь в Екатеринбургском укрупненном центре организации воздушного движения, в ходе телемоста с Новосибирском торжественно ввёл в эксплуатацию Новосибирский укрупнённый центр организации воздушного движения».

Дмитрий Медведев в центре организации воздушного движения Government.ru

По мнению правительства Новосибирской области, обновлённый укрупнённый центр единой системы ОрВД позволит повысить интенсивность и безопасность полётов в небе над Западной Сибирью.

«Этого события мы ждали почти три года, на протяжении которых шла реконструкция и техническое перевооружение данного центра», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин.

Отметим, что Новосибирский укрупнённый центр Единой системы организации воздушного движения находится в составе филиала «Аэронавигация Западной Сибири» Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»). Он обслуживает пользователей воздушного пространства над территорией шести субъектов России: Новосибирской, Томской, Омской областей, Кузбасса, а также Алтайского края и Республики Алтай.

Всего таких филиалов по всей стране — 19. Предприятие является национальным провайдером аэронавигационного обслуживания в России.