Вашингтон, , 05:12 — REGNUM Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США опубликует стенограммы допросов, проведенных в рамках импичмента американскому лидеру Дональду Трампу, заявил глава комитета Адам Шифф в письме к конгрессменам.

Согласно письму, комитет собирается опубликовать стенограммы с заседаний, на которых свидетели давали показания по расследованию в рамках импичмента Трампу. Отмечается, что этому предшествовали жалобы членов республиканской партии об отсутствии доступа к содержанию заседаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Пентагон отказался предоставлять документы, запрошенные демократами из Конгресса США, по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа. Ранее от предоставления документов отказались вице-президент Майк Пенс и адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

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