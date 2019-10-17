Цзинань, Китай, , 05:07 — REGNUM В китайской провинции Шаньдун на востоке страны стартовала Шаньдунская международная конференции городов-побратимов по сотрудничеству и развитию с участием более чем 800 гостей, сообщает агентство Синьхуа.

В 2019 году отмечается 40 лет с того момента, как провинция Шаньдун начала формировать побратимские отношения с городами других стран. Целью конференции является развитие торгового сотрудничества и обменов между городами провинции Шаньдун и мира. Она проходит в столице провинции — городе Цзинане, а также прибрежном городе Циндао с 15 по 20 октября.

В общей сложности 886 иностранных гостей из 33 стран, включая делегации городов-побратимов и иностранных дипломатов, примут участие в конференции. Церемония открытия, различные форумы с участием средних и мелких предприятий, а также мероприятия по продвижению культуры и туризма, фотовыставки и торговые ярмарки пройдут во время конференции.

Отметим, что впервые китайский Циндао заключил побратимские отношения с городом Симоносеки в японской префектуре Ямагути в 1979 году. С тех пор города провинции заключили побратимские отношения с более чем 200 городами 61 страны мира.