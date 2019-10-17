Москва, 17 октября 2019, 05:13 — REGNUM О преступлениях против журналистов на Украине надо говорить не в Верховной раде, а на международных площадках, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.
Комментируя выступление замглавы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамина Моро на заседании в украинском парламенте по теме свободы слова, Захарова написала:
Напомним, Моро в Раде потребовал закрыть «Миротворец», пояснив:
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