Москва, , 05:13 — REGNUM О преступлениях против журналистов на Украине надо говорить не в Верховной раде, а на международных площадках, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Комментируя выступление замглавы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамина Моро на заседании в украинском парламенте по теме свободы слова, Захарова написала:

«Зачем об этом говорить в Раде? Об этом надо говорить в ОБСЕ, ПАСЕ, ЮНЕСКО, на гламурных парижских и лондонских форумах по безопасности журналистов. Правда, туда организаторы физически не пускают журналистов, которые могли бы засвидетельствовать страшные преступления порошенковского режима против свободы слова».

Напомним, Моро в Раде потребовал закрыть «Миротворец», пояснив:

«Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных, в свою очередь, несёт опасность для таких лиц».

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