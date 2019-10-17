Новочеркасск, Ростовская область, , 04:56 — REGNUM Функции сити-менеджера Новочеркасска вместо задержанного Игоря Зюзина будет исполнять и. о. первого заместителя главы администрации города Лариса Конюшинская, сообщила пресс-служба городской администрации.

15 октября сити-менеджер Новочеркасска Игорь Зюзин был задержан и на него было заведено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в крупном размере. 16 октября суд решил оставить Зюзина под стражей до конца месяца.

Как считает следствие, Зюзин в 2017 году на посту главы администрации города Зверево получил взятку на сумму более 2,6 млн рублей.

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