Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Выступление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Белом доме было больше похоже на нервный срыв, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Нервный срыв Нэнси!» — написал он.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1184597281808498688

Напомним, речь идёт о встрече в Белом доме, на которой Трамп назвал Пелоси «политиком третьего сорта». На заседании обсуждался вопрос об инициативе Трампа вывести войска из Сирии.

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