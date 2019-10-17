Киев, 17 октября 2019, 04:24 — REGNUM Решение судьбы Украины и Донбасса уже, возможно, состоялось помимо участия Киева, заявил бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий в интервью Радио НВ.
Украинский политик не стал называть конкретных «имён наших зарубежных партнёров», утверждавших, будто «уже есть договорённость с новой властью» на Украине. Договорённость касается, по словам Парубия, быстрого принятия на Украине законов — о выборах, об амнистии, об особом статусе.
Экс-спикер Рады заявил, что «формула Штайнмайера» является пропутинской. Акции радикалов против неё он оценивает как предупредительные меры главе государства Владимиру Зеленскому.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценкам политологов, Зеленский испугался радикалов, обстроивших активность после подписания «формулы Штайнмайера», и поэтому заговорил о «роспуске» ДНР и ЛНР.
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