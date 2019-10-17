Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп признал, что американская дружба с курдами была куплена за деньги, об этом он заявил 16 октября на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой в Белом доме.

Бойцы курдской пешмерги Kurdishstruggle

Трамп заявил, что настала пора признать: США лишь делают вид, что «курды являются ангелами». Глава белого дома признался, что действия курдов в американских интересах были оплачены деньгами.

«Мы давали им целое состояние», — сказал Трамп. Он считает «прекрасным» то, что курды воевали на стороне США, но заметил, что американцы «платили им за то, что они воевали».

На этой же встрече с журналистами американский лидер заявил, что Рабочая партия Курдистана (РПК) «хуже ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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