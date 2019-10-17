Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео вылетели в Анкару для переговоров по турецкой военной операции на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба американского вице-президента.

Сообщается, что делегация прибыла на военно-воздушную базу Эндрюс под Вашингтоном, а затем Помпео и Пенс вылетели в Турцию на двух разных самолетах. Отмечается, что в Анкару переговорщики прибудут через 12 часов. Они планируют обсудить ситуацию вокруг военной операции «Источник мира», которую Турция проводит на северо-востоке Сирии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался встречаться с американской делегацией для переговоров по ситуации в Сирии. Турецкий лидер подчеркнул, что такие вопросы он будет обсуждать лишь с президентом США Дональдом Трампом.

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