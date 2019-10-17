* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 03:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп полагает, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) хуже террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом он заявил 16 октября на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой в Белом доме.

Трамп заявил, что РПК, входящая в курдскую коалицию, хуже, чем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в плане угрозы терроризма «и во многих других отношениях». Тем не менее, американский президент считает, что эту проблему США «очень успешно» контролируют.

Турция считает «Силы народной самообороны», которые связаны с РПК и составляют костяк арабо-курдских формирований «Сил демократической Сирии», террористами. По мнению сирийской разведки, численность бойцов РПК на севере Сирии не превышает несколько тысяч человек.

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