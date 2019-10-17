Киев, , 03:35 — REGNUM Украинская сторона не будет допускать до участия в отборе на «Евровидение» тех, кто выступал в России с 2014 года, сообщает УНИАН.

Отмечается, что, по новым правилам, на «Евровидение» поехать не смогут не только выступавшие в России с 2014 года артисты, но и те, кто въезжал в Крым после его воссоединения с Россией.

Комментируя новые правила, управляющий директор украинского телеканала СТБ Людмила Семчук заявила:

«После прошлогоднего финала мы серьёзно задумались над тем, какие изменения необходимы для того, чтобы наша страна ежегодно присутствовала на «Евровидении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшем году украинские артисты не поехали на «Евровидение»: на Украине прошедшей отбор певице Maruv устроили травлю из-за её концертов в России.

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