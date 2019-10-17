Яунде, , 07:40 — REGNUM Главный лидер оппозиции Камеруна Морис Камто заявил, что население теми или иными способами должно продолжать вести борьбу за справедливость.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Морис Камто, освобожденный из тюрьмы в начале этого месяца по распоряжению президента Поля Бийя, заявил, что был арестован незаконно. Как он отметил, подобный деспотизм должен быть прекращен в стране.

Мирный переговорный процесс и достижение соглашений между правительством Камеруна и представителями англоязычных районов завершились 4 октября в городе Яунде.

Однако необоснованное задержание лидера оппозиционной партии «Сопротивление Камеруна» Мориса Камто и впоследствии его неучастие в переговорах с лидерами сепаратистского движения, выступающих за отделение англоязычных районов страны от Камеруна стали причиной недостаточного представительства всех сторон в переговорах.