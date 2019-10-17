Банги, , 08:26 — REGNUM Руанда и Центрально-Африканская Республика (ЦАР) подписали пять соглашений в военной и экономической сферах с целью укрепления сотрудничества между двумя странами.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, президента Руанды Поля Кагаме, посетившего Центрально-Африканскую Республику 15 октября, встречал глава ЦАР Фаустин-Аршан Туадера.

Как отмечается, это первый визит главы африканского государства в Центрально-Африканскую Республику.

Стороны подписали соглашения в военной и экономической сферах, в том числе по добыче полезных ископаемых и нефти. Договоры стали результатом переговоров между президентами во время празднования 25-й годовщины освобождения Руанды в июле этого года в городе Кигали.

Президент Центрально-Африканской Республики заявил, что хочет подражать примеру Руанды в обеспечении устойчивого развития в своей стране.

В свою очередь руандийский президент подчеркнул, что прекратить конфликты можно путем проведения переговоров и подписания соглашений.

Следующим этапом станет создание совместной комиссии обеих стран.