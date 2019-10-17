Джуба, , 08:27 — REGNUM Переходное правительство Судана и вооруженные группировки выразили оптимизм по поводу окончания многолетнего кризиса в стране. Стороны конфликта назвали инициативу властей Южного Судана «процессом местного происхождения».

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил, что процесс восстановления мира будет направлен на искоренение источника конфликта, отметив, что город Джуба является подходящим местом для проведения переговоров.

Кроме того, президент Южного Судана Сальва Киир предложил выступить посредником между противоборствующими сторонами в Судане после политических беспорядков, длившихся в стране в течение целого года.