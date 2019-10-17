Мапуту, , 07:47 — REGNUM В Мозамбике прошли всеобщие выборы. Как сообщается, процесс голосования проходил мирно, но, несмотря на это, существуют подозрения в том, что урны для голосования были заполнены заранее отмеченными избирательными бюллетенями еще до начала выборов.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, местная организация гражданского общества сообщила о случаях «вброса» бюллетеней.

Центр добросовестности государственных служащих Мозамбика заявил, что на вброшенных бюллетенях голос был отдан за правящую партию «ФРЕЛИМО» (Фронт освобождения Мозамбика).

Кроме того, организация отметила, что в некоторых районах препятствовали деятельности независимых наблюдателей.

Эти выборы считаются решающими для консолидации Мозамбика после многолетней гражданской войны и разрушительных ураганов, охвативших страну в начале этого года.

Опросы общественного мнения показали, что главную оппозиционную партию «РЕНАМО» (Национальное сопротивление Мозамбика) поддерживают пять из 11 избирательных округов страны.