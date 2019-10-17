Вашингтон, , 03:04 — REGNUM Происходящее на северо-востоке Сирии — это проблема Дамаска, Анкары, Москвы, но не Вашингтона, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

Он считает, что если Москва «хочет связываться с Сирией», то и пусть связывается, Вашингтону до этого нет дела.

Трамп «У Дамаска проблемы с Турцией на границе. Это не наша граница, поэтому мы не должны терять жизни из-за этого».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском Конгрессе не приветствуют инициативу Трампа по выводу американского контингента из Сирии.

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