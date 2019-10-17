Браззавиль, 17 октября 2019, 08:14 — REGNUM Танзания призвала государства Района Великих озер одобрить использование языка суахили в качестве официального и рабочего языка в своих странах.
По информации танзанийского новостного издания Mtanzania, заместитель министра иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании Дамас Ндумбаро обратился с данной просьбой на встрече министров иностранных дел стран Района Великих озер, проходившей в городе Браззавиле, Республика Конго.
«Шесть стран, присутствующие здесь, не ратифицировали Протокол о внесении изменений в Учредительный акт Африканского Союза о принятии суахили в качестве официального рабочего языка Африканского Союза (АС)», — отметил замминистра.
Ндумбаро добавил, что использование языка суахили в данном регионе — это предоставит странам Района Великих озер возможность сплотиться. Кроме того, он подчеркнул важность суахили как единственного языка, который не имеет ничего общего с колониализмом в Африке.
В число шести стран, не ратифицировавших данный протокол, входят Ангола, Демократическая Республика Конго, Судан, Уганда и Замбия.