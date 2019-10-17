Браззавиль, , 08:14 — REGNUM Танзания призвала государства Района Великих озер одобрить использование языка суахили в качестве официального и рабочего языка в своих странах.

По информации танзанийского новостного издания Mtanzania, заместитель министра иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании Дамас Ндумбаро обратился с данной просьбой на встрече министров иностранных дел стран Района Великих озер, проходившей в городе Браззавиле, Республика Конго.

«Шесть стран, присутствующие здесь, не ратифицировали Протокол о внесении изменений в Учредительный акт Африканского Союза о принятии суахили в качестве официального рабочего языка Африканского Союза (АС)», — отметил замминистра.

Ндумбаро добавил, что использование языка суахили в данном регионе — это предоставит странам Района Великих озер возможность сплотиться. Кроме того, он подчеркнул важность суахили как единственного языка, который не имеет ничего общего с колониализмом в Африке.

В число шести стран, не ратифицировавших данный протокол, входят Ангола, Демократическая Республика Конго, Судан, Уганда и Замбия.