Вашингтон, , 08:28 — REGNUM 16 октября кандидат на пост премьер-министра Косово от «Демократической лиги Косово» на парламентских выборах 6 октября Вьоса Османи встретилась в ходе визита в США со Специальным представителем США по Западным Балканам Мэттью Палмером.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политики обсудили отношения между США и Косово и вызовы, с которыми столкнется новое правительство Косово.

Напомним, ранее будущий премьер Косово Альбин Курти заявлял о намерении назначить Османи на пост главы МИД или спикера парламента по заключении соглашения о правительственной коалиции между его партией «Движение за самоопределение» и «Лигой».

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