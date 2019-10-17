Москва, 17 октября 2019, 01:46 — REGNUM По действиям украинского президента Владимира Зеленского видно, что он — продолжатель своего предшественника Петра Порошенко, заявил политолог Иван Мезюхо в интервью Sputnik.
Комментируя требование Зеленского о роспуске ДНР и ЛНР как условии, которое он ставит для выполнения Минских договорённостей, Мезюхо сказал:
По словам политолога, Зеленский делает такие заявления, потому что боится радикалов.
Читайте также: В Кремле скоро перестанут воспринимать Зеленского всерьёз — политолог
Напомним, протесты радикалов в Киеве вспыхнули после подписания так называемой формулы Штайнмайера. 15 октября в Киеве поставили «условие» выполнения Минских соглашений, которые в Кремле восприняли как возможный отказ Киева от своих прежних обязательств.
Читайте ранее в этом сюжете: Песков назвал «вводные» Киева о роспуске ДНР и ЛНР неожиданными