Москва, , 01:46 — REGNUM По действиям украинского президента Владимира Зеленского видно, что он — продолжатель своего предшественника Петра Порошенко, заявил политолог Иван Мезюхо в интервью Sputnik.

Комментируя требование Зеленского о роспуске ДНР и ЛНР как условии, которое он ставит для выполнения Минских договорённостей, Мезюхо сказал:

«Владимир Зеленский и его команда не готовы идти по пути установления мира на востоке страны. Фактически мы видим продолжение политики предшественника Зеленского Петра Порошенко, но в более лёгком варианте».

По словам политолога, Зеленский делает такие заявления, потому что боится радикалов.

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Напомним, протесты радикалов в Киеве вспыхнули после подписания так называемой формулы Штайнмайера. 15 октября в Киеве поставили «условие» выполнения Минских соглашений, которые в Кремле восприняли как возможный отказ Киева от своих прежних обязательств.

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