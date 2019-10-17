Приштина, , 08:38 — REGNUM 16 октября глава полицейской инспекции Косово Мирадие Кельменди была принята в посольстве США в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Америку на встрече представлял менеджер программы ICITAP (международная программа помощи при подготовке следователей) Кимберли Рифф и заместитель главы американского посольства Николас Джакобби.

В ходе встречи представители США подтвердили, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Косово на пути реформирования институтов защиты правопорядка.

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